Путин остановил охранников, мешавших ему пообщаться с петербуржцами

Владимир Путин лично пообщался с жителями Санкт-Петербурга во время своей поездки на Пискаревское кладбище в честь дня снятия блокады города. Президент поприветствовал горожан и пожал им руки.

Президент России Владимир Путин остановил сотрудника личной охраны, когда тот пытался отгородить главу государства от петербуржцев, пришедших в памятный день на Пискаревское кладбище. Президент жестом попросил охранника отойти, после чего подошёл к жителям Санкт-Петербурга, пожал им руки и поприветствовал, передаёт Lenta.Ru. Некоторые при этом снимали действия Путина на телефон.

Визит главы государства на Пискаревское кладбище приурочен к 75-летию снятия блокады Ленинграда. В процессе мероприятия Владимир Путин возложил букет к мемориалу «Мать-Родина». На пути к памятнику президент остановился у братской могилы, где захоронен его брат Виктор, погибший в годы осады Ленинграда.