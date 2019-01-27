Эксперт: Почему бензин будет дорожать бесконечно

Рост цен на бензин и дизтопливо с начала года по 14 января составил 0,5% и 0,8% соответственно. Однако эксперты полагают, что цены на бензин после 31 марта могут начать расти.

"Цены на нефтепродукты в России не подчиняются рыночным законам, потому что этот рынок у нас рынком в полном смысле слова не является: он весь поделен между несколькими компаниями, которые между собой договариваются, какой уровень цен им необходим. Так называемые независимые продавцы топлива не делают в этом сегменте никакой погоды, потому что они, по сути, независимыми тоже не являются", - рассказал аналитик Вячеслав Белобжецкий.

По его мнению, делать какие угодно прогнозы цен не имеет смысла, пишет Ридус.