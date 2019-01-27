Эксперт рассказал о платной регистрации мобильных устройств

С 1 февраля 2020 года сенаторы хотят ввести в России платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму, как сообщает РБК.

По мнению ведущего аналитика Эльдара Муртазина, этот проект неактуален, пишет НСН.

«Тот законопроект, который пытаются протолкнуть через Совет Федерации, абсолютно вредный. Регистрация мобильных устройств была актуальной около 10 лет подряд, тогда проблема кражи устройства, в первую очередь смартфонов, стояла остро. Сегодня проблема не такая острая, как была, законопроект не решает ни одной реальной проблемы. По сути, это попытка создать дополнительный налог на использование мобильных устройств, который является вредным, экономически необоснованным, а главное, ничего не решает. Исходя из этого, наверное, шансы на то, что его примут, невелики», - отметил он.