В Саратове с последствиями снегопада борются школьные учителя

Учителя одной из Саратовских школ вышли на субботник. Перед педагогическим коллективом была поставлена следующая задача: им нужно было собрать снег с территории школы в мешки для листьев.

Высота сугробов в Москве увеличилась на 15 сантиметров за сутки

Фотография субботника была выложена в Twitter. 25 января. Там где школу №95 города Саратова признала одна из комментаторов. Пользователи сети пожалели педагогов и отметили, что уборка сугробов — не те обязанности, которые должны выполнять учителя.

«Учителя тем временем на субботнике. И за что им это, в 21 веке, в 20-градусный мороз мешками и лопатами снег убирать?» - сказано в подписи к фотографии.