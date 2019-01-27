В Саратове с последствиями снегопада борются школьные учителя
27 января 2019, 15:16 [ «Аргументы Недели» ]
Учителя одной из Саратовских школ вышли на субботник. Перед педагогическим коллективом была поставлена следующая задача: им нужно было собрать снег с территории школы в мешки для листьев.
Фотография субботника была выложена в Twitter. 25 января. Там где школу №95 города Саратова признала одна из комментаторов. Пользователи сети пожалели педагогов и отметили, что уборка сугробов — не те обязанности, которые должны выполнять учителя.
«Учителя тем временем на субботнике. И за что им это, в 21 веке, в 20-градусный мороз мешками и лопатами снег убирать?» - сказано в подписи к фотографии.