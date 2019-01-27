Военные кафедры в вузах реорганизованы

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о переименовании военных факультетов высших учебных заведений в военные учебные центры. Указ «О внесении изменений в некоторые акты президента Российской Федерации» вступит в силу с 31 января 2019 года.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В настоящее время военные кафедры есть в 87 российских вуза. Военные кафедры ведут подготовку офицеров, солдат и сержантов запаса по 100 разным военным специальностям.

Теперь, согласно указу Путина, военные кафедры будут именоваться военными учебными центрами при федеральных государственных организациях высшего образования. Данное изменение коснулось и учебных военных центров, существующих в рамках некоторых вузов.