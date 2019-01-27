Во Внуково аварийную посадку совершил самолет, вылетевший в Грозный
27 января 2019, 14:48 [ «Аргументы Недели» ]
В московском аэропорту Внуково аварийную посадку совершил пассажирский самолет Boeing, вылетевший в Грозный. О том, что Boeing-737 авиакомпании Utair, выполнявший рейс из Москвы в Грозный, вернулся в аэропорт Внуково вскоре после вылета, - передали «Пятый канал» и РЕН-ТВ.
По данным этих телеканалов, самолет отработал топливо, после чего совершил посадку. В результате аварийной посадки никто не пострадал. Пассажиры из Москвы были направлены в пункт назначения город Грозный резервным бортом.
По предварительным данным, на борту авиалайнера отказали электросистема и левый авиагоризонт.