Во Внуково аварийную посадку совершил самолет, вылетевший в Грозный

В московском аэропорту Внуково аварийную посадку совершил пассажирский самолет Boeing, вылетевший в Грозный. О том, что Boeing-737 авиакомпании Utair, выполнявший рейс из Москвы в Грозный, вернулся в аэропорт Внуково вскоре после вылета, - передали «Пятый канал» и РЕН-ТВ.

По данным этих телеканалов, самолет отработал топливо, после чего совершил посадку. В результате аварийной посадки никто не пострадал. Пассажиры из Москвы были направлены в пункт назначения город Грозный резервным бортом.

По предварительным данным, на борту авиалайнера отказали электросистема и левый авиагоризонт.