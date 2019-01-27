Патриарх Кирилл поведал историю своей семьи в годы блокады

Патриарх Московский и всея Руси в день 75-летия снятия блокады Ленинграда рассказал о том, как его семье удалось пережить голодные годы в осаждённом городе на Неве.

Столетняя петербурженка отметила юбилей в день снятия блокады

Глава Русской православной церкви рассказал, что пережитое жителями Ленинграда за годы осады города «вне рационального объяснения», передаёт Мир24. По его словам, только Божий промысел помог городу выдержать ужасную блокаду и не пасть.

Также патриарх Кирилл во время торжественного богослужения в московском храме Христа Спасителя поделился с прихожанами историей своей матери, которой удалось выжить в годы блокады и уберечь ребёнка.

«И у меня особое благодарение Богу за то, что моя мама смогла в блокадном городе с грудным ребенком на руках, моим старшим братом, прожить на эти 125 граммов хлеба и не умереть», - рассказал патриарх.