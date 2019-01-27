Какая опасность стоит за безобидными фото посадочных талонов

Нередко люди, желая приблизить начало долгожданного отпуска, начинают выкладывать в соцсети фотографии своих пляжных нарядов, чемоданов и посадочных талонов, при этом совершая большую ошибку.

И если первые два пункта не таят никаких опасностей, то вот снимки посадочных талонов, выложенные в интернет, могут принести своему владельцу много головной боли. Ведь все обозначения, которые присутствуют на билете, являются уникальными и могут сообщить знающим людям много информации персональной о владельце билета.

На посадочном талоне указана информация о полёте, включая дату, время и место отправления и прибытия, сообщает Мир24. Одной только этой информации злоумышленникам может быть достаточно, чтобы записать на себя премиальные мили или даже аннулировать билет. Эксперты советуют не выкладывать на всеобщее обозрение фотографии билетов и документов и внимательнее следить за сохранностью своих персональных данных.