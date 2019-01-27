Столетняя петербурженка отметила юбилей в день снятия блокады

Жительница Приморского района Санкт-Петербурга Елена Галиндо отметила свой столетний юбилей в день снятия блокады. Поздравил именинницу врио губернатора города Александр Беглов.

Елена Галиндо войну прошла в составе сортировочного эвакогспиталя №1439. Женщина дошла до Австрии, за годы службы она была награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью "За боевые заслуги" и медалью "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг".

В мирное время Галиндо более полувека трудилась медсестрой в родном городе. Помимо работы, в сферу её интересов входит увлечение театром: женщина исполнила более двадцати ролей в местном Дворце работников просвещения. Также она отмечена как ветеран труда, а с недавнего времени Елена Фёдоровна получила памятный знак "В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады", сообщает РИА Новости.

В день столетия Елену Фёдоровну Галиндо пришёл поздравить Александр Беглов. Н пожелал ей здоровья и благополучия, а также вручил цветы и подарок от президента страны Владимира Путина.