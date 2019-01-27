Захарова прокомментировала 12 млн евро блокадникам от Германии

Директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова высказалась по поводу 12 миллионов евро, переданных Германией блокадникам Ленинграда. Глава МИД ФРГ ранее сообщил, что Германия выделила 12 миллионов евро на модернизацию госпиталя для ветеранов и создание в Санкт-Петербурге германо-российского центра встреч.

Власти Германии выделят на помощь блокадникам Ленинграда 12 миллионов евро

Мария Захарова комментирует: "Решение правительства ФРГ выделить 12 миллионов евро на гуманитарные инициативы в пользу лиц, переживших блокаду Ленинграда, не означает, что закрыт вопрос об индивидуальных выплатах Берлина всем ныне здравствующим блокадникам".

По данным МИД РФ, ранее Берлин на основании договоренностей, достигнутых с Международной еврейской конференцией по материальным претензиям к Германии, выплатил компенсации в объеме 2500 евро только блокадникам-евреям в рамках ответственности Германии за Холокост.

75 лет назад, 27 января блокада была полностью снята. Но за почти 900 дней погибли сотни тысяч людей.