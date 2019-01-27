Высота сугробов в Москве увеличилась на 15 сантиметров за сутки. Мощный снегопад начался в субботу, 26 января, утром. В московском метеобюро со ссылкой на данные метеостанции на ВДНХ уточнили: высота снежного покрова в столице увеличилась с 31 до 44 сантиметров.

Сегодня сильный снегопад продолжился. Не исключено, что высота сугробов достигнет 50 сантиметров. По прогнозу метеорологов, снегопад в московском регионе продлится до понедельника.

В аэропортах из-за непогоды отменены или задерживаются десятки рейсов. Автомобилистов предупредили об образовании гололедицы и снежных заносов на дорогах. Водителям предлагается пересесть на общественный транспорт.

Московские власти изо всех сил стараются устранить последствия снегопада.