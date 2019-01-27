Пожар на птицефабрике в Сергиевом Посаде уничтожил тысячи птиц

Около десяти тысяч птиц погибли во время сильного пожара на Сергиево-Посадской птицефабрике. Сообщается, что площадь возгорания составила три тысячи квадратных метров.

Как стало известно, сообщение о возгорании поступило 26 января в 19:38. Загорелась кровля строения, в котором занимались разведением домашней птицы. Полностью ликвидировать последствия пожара удалось только к полуночи. В тушении участвовали около 40 человек и 12 единиц спецтехники, сообщает РИА Новости.

В результате возгорания на птицефабрике сгорело около десяти тысяч птиц. Их утилизация будет проходить в специально оборудованном месте. Причины пожара пока не установлены.