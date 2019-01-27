В Москве на 55 году жизни умер высокопоставленный чиновник Владимир Черников
27 января 2019, 11:58 [ «Аргументы Недели» ]
Умер министр правительства Москвы, руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников. Черников скончался в ночь на 27 января на 55 году жизни.
В московской мэрии назвали предварительную причину смерти чиновника - "острая сердечно-сосудистая недостаточность", - передает ТАСС.
Владимир Черников начал работу в мэрии Москвы в декабре 2010 года на должности главы департамента СМИ и рекламы. В марте 2015 года его назначили главой департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Москвы.
Его биография размещена на сайте мэрии:
Владимир Черников родился 8 сентября 1964 года в городе Москве.
Получил юридическое и экономическое образование, кандидат экономических наук.
До 1994 г. — кадровый военный, полковник запаса.
С 1994 по 1998 гг. занимался собственным бизнесом. В дальнейшем стал работать на телевидении.
С 2000 году начал работать в правительстве Москвы. В мае был назначен начальником инспекции Счётной Палаты Российской Федерации.
Работал в Управлении делами Аппарата Госдумы, возглавлял Финансово-экономическое управление Аппарата Годумы.
С 31 декабря 2010 г. - руководитель Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
17 марта 2015 г. - руководитель Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы.
4 октября 2016 г. назначен руководителем Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.