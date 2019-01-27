Ветеран из Псковской области наконец получил квартиру

Михаил Лобанов спустя без малого сорок лет вновь оказался в собственном жилье. Пенсионер получил новую квартиру, в которую переехал из привокзальной каморки. О радостном событии поведал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Злоключения Михаила Лобанова начались ещё в 180-х годах, когда дом мужчины сгорел. Тогда его временно переселили в привокзальную пристройку возле станции Выдумка. Но свой дом мужчина восстановить так и не смог. С тех пор и жил бывший узник фашистского концлагеря, ветеран железной дороги, инвалид 2-й группы в каморке на станции. И так бы, может, оно и продолжалось, но в прощлом году неравнодушные люди обратились к губернатору района с просьбой помочь 82-летнему пенсионеру.

И вот Михаил Лобанов наконец получил долгожданную помощь, передаёт РИА Новости. Теперь он вместе с младшей дочерью-инвалидом сможет заселиться в собственную квартиру. Весть об этом пришла лично от губернатора региона Михаила Ведерникова.

«Дедушка Михаил Лобанов со станции Выдумка получил ключи от новой квартиры! В понедельник он заберет в МФЦ документы на право собственности и сможет вместе с младшей дочкой переезжать в комфортное жилье со всеми удобствами!» - написал Ведерников в Instagram.