Чиновница заявила в Подмосковье, что люди не могут требовать бюджетные деньги

Марина Юденич заявила жителем подмосковного Королёва, что они ничего не вложили в бюджет, чтобы требовать финансирования. Позже чиновница попыталась оправдаться словами, что её не так поняли.

Марина Юденич, занимающая должность председателя Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека, провела встречу с жителями подмосковного города Королёв, передаёт РИА Нововсти. В рамках собрания была поднята тема о восстановлении исторического квартала. По примерным подсчётам, на это необходима сумма в миллиард рублей, которую горожане предложили выделить из федерального бюджета. Юденич очень не понравилось такое предложение.

«Коллег из экспертного сообщества хочу немногого приземлить. Ребят, вы так легко говорите: "А давайте из бюджета возьмем столько, а давайте возьмем столько..." Вы в этот бюджет что-то вложили, чтобы из него брать?», - осадила всех чиновница. На замечания людей о том, что они платят налоги, она ответила, что прекрасно знает об этом.

Видеозапись со встречи была опубликована в социальных сетях, после чего на Юденич обрушился шквал критики. Чиновница в своё оправдание заявила, что её слова просто вырвали из контекста.

«Еще раз. По буквам. Я обратилась к коллегам по экспертному сообществу и упрекнула их в том (и на том стою), что в нынешних экономических условиях претендовать на такие огромные суммы на весьма спорные и неоднозначные архитектурные решения — безнравственно», - разъяснила Юденич свою мысль всем недовольным.