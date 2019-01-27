В Петербурге проходит парад в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда

В Петербурге состоялся парад в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда. 27 января, за несколько секунд до 10.00 над плацем у Зимнего раздалось: «Говорит и показывает Санкт-Петербург. Слушайте и смотрите парад войск Санкт-Петербургского гарнизона».

Парад прошел на Дворцовой площади, - сообщает Фонтанка.ру. На Дворцовой среди гостей были блокадники. Врио губернатора Александр Беглов на парад приехал со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Командовал парадом заместитель командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенант Игорь Серицкий, принял парад — командующий генерал-полковник Александр Журавлев.

На параде в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда была предоставлена раритетная техника: бронеавтомобили «БА-64» и «БА Скаут», мотоцикл советских разведчиков «М-72», «ГАЗ-67» и трехтонный тягач «ЗИС-5» с гаубицей М-30 и 37-мм зенитной пушкой.

Современное вооружение продемонстрировали бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун-К», модернизированные бронетранспортеры и танки, завершили прохождение механизированной колонны ракетные комплексы «Искандер-М» и С-400.

В конце парада свое мастерство показали истребители пилотажной группы «Стрижи».