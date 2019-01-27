Танкеры в Черном море горят шестые сутки

Горение сжиженного газа на двух танкерах "Канди" и "Маэстро" в Черном море продолжается шестые сутки.

Суда, которые шли под флагом Танзании, и загорелись в Керченском проливе вечером в понедельник.

Представители Росморречфлота сообщили, что прогноза по срокам прекращения пожара нет, - передает РИА Новости

По данным Росморречфлота на обоих судах было 32 человека: 12 человек спасены, 10 тел поднято на борт, 10 числятся пропавшими без вести. Спасенных моряков во вторник вечером доставили в порт Керчи. Они госпитализированы.