Исследователи выявили пользу простого лекарства для больных раком

Исследователи выявили пользу такие известных лекарств как аспирин и ибупрофен при лечении рака.

В США исследование влияния таких таблеток, как аспирин и ибупрофен, при лечении онкологических заболеваний провели ученые Калифорнийского университета.

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Эти известные препараты, применяемые для обезболивания, снижения температуры и разжижения крови, способны повысить шансы на выздоровление больных раком.

В опубликованной в издании Daily Star статье приведен пример: ежедневный прием аспирина повысил выживаемость пациентов со злокачественными опухолями мозга и шеи. У 75 человек в опухоли обнаружили мутировавший ген PIK3CA. В течение полугода они регулярно принимали аспирин, и шансы на выживаемость повышались с 25 процентов до 78 процентов. Как объяснили ученые, молекулы простагландина Э2, которые содержаться в обезболивающих, уменьшают воспаление и блокируют разрастание опухолей. Ранее на эту тему не существовало подобных научных работ, - сообщается на сайте medikforum.ru.

Ожидается, что в ближайшее время медики приступят к разработке и клиническим испытаниям новой методики.