Работу Бэнкси украли вместе с дверью

Работу уличного художника Бэнкси украли из концертного зала «Батаклан» в Париже. Неизвестные выпилили кусок двери, на которой было размещено произведение искусства.

Рисунок Бэнкси на двери концертного зала «Батаклан» был посвящён жертвам теракта в Париже, который случился в ноябре 2015 года, передаёт Life.Ru. Работа была создана летом 2018 года, тогда же она появилась в Instagram уличного художника. На украденном творении Бэнкси изображена женщина с прикрытой головой, задумчиво смотрящая вниз. Рисунок создан в белом цвете.

«Сегодня нами движет глубокое негодование. Работа Бэнкси — олицетворение погружения в мысли — принадлежавшая всем: местным жителям, парижанам, гражданам мира — была украдена», - объявили о случившемся в Facebook концертной площадки.

По сообщениям очевидцев, в момент похищения возле «Батаклана» был замечен небольшой грузовой фургон. Полицейские сообщают, что вторжения на территорию концертного зала не было.