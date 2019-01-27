Как умная подушка сможет нейтрализовать храп

Специалисты из Америки создали подушку, которая поможет избавиться от звуков храпа. Храпеть, человек, конечно, не перестанет, зато не будет докучать это своим близким.

Подушка создана таким образом, чтобы блокировать нежелательный звук, сообщает Мир24. Выполнять эту задачу ей позволяет система подавления шума, которую разработали учёные из Университета Северного Иллинойса. Принцип действия подушки следующий: она вычисляет звук храпа из всех фоновых шумов, а затем через встроенные динамики излучает звуковые волны той же амплитуды, что и храп, но в перевёрнутой фазе. «Начинкой» такой подушки, кроме динамиков, являются три микрофона: один основной для распознавания храпа и два дополнительных, необходимых для возможных поправок.

Чудо-подушка, согласно проведённым опытам, смогла заглушить храп в 30 децибел. При этом средняя его интенсивность обычно составляет от 50 до 60 децибел.