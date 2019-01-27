В Москве сегодня продожится снегопад, водителей предупредили о гололедице

В Москве сегодня продолжится снегопад. Снегопад, который стал сильнейшим в столичном регионе за почти 70 лет, начался в субботу утром и продолжился до вечера. По прогнозу синоптиков, после ночного перерыва ожидается сильный снег и метель. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

Снегопад 26 января в Москве стал самым мощным за 68 лет

На дорогах - гололедица и снежные заносы. Автовладельцев предупредили о затруднениях на дорогах. Водителям рекомендуют сегодня отказаться от поездок на автомобиле и воспользоваться городским транспортом. Метро, наземный транспорт и электрички работают в штатном режиме.

И пешеходам надо быть аккуратными. Новый снег падает и прикрывает лед на тротуарах.

В субботу, 26 января, движение на Симферопольском шоссе было парализовано из-за массовых ДТП. На шоссе столкнулись десятки машин.