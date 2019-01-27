Власти Германии выделят на помощь блокадникам Ленинграда 12 миллионов евро. Блокада Ленинграда длилась 872 дня. Погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Большинство умерли от голода.

75 лет назад, 27 января блокада была полностью снята. О том, что Германия выделила 12 миллионов евро на модернизацию госпиталя для ветеранов и создание германо-российского центра встреч, говорится в заявлении, распространенном МИД ФРГ.

"Сегодня, 75 лет назад, Ленинград, нынешний Санкт-Петербург, был полностью освобожден советскими войсками от блокады немецким вермахтом, которая вошла в историю как жестокое преступление против целого города и его населения", - говорится в заявлении.