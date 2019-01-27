Жертвами пожара в частном доме стали трое детей

Жизнь трёх детей унёс пожар в одном из частных домов в Курганской области. Старшему из них было не больше девяти лет. Матери ребят удалось спастись из горящего дома.

Пожар произошёл утром в воскресенье, 27 января, в деревне Раздольное Юргамышского района Курской области, сообщает РИА Новости. Возгорание случилось в частном доме, где находились мать и трое её детей 2010, 2012 и 2013 годов рождения. Женщина смогла покинуть горящий дом самостоятельно, но дети не справились с этой задачей. Тела ребят были обнаружены пожарными после тушения дома.

На данный момент спасшейся из огня женщине в районной больнице оказывают необходимую медицинскую помощь. Специалисты выясняют причины возгорания. Предположительно, пожар мог возникнуть из-за нарушения правил противопожарного режима при эксплуатации электрооборудования.