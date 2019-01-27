Слова чиновницы о достаточной зарплате для учителей в 9 тыс. обсуждают в сети

В сети обсуждают заявление начальника управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерины Четошниковой о зарплате молодых учителей. Алтайская чиновница заявила, что у молодых учителей, стремящихся зарабатывать больше девяти тысяч рублей в месяц завышенные требования.

Алтайская чиновница возмущена желанием учителей зарабатывать больше 9 тыс.

Это заявление Четошниковой обсуждают в сети. 38-летней чиновнице пишут комментарии в соцсети, - сообщается на сайте "КП".

"Каким образом люди должны жить на 9 тысяч? Вы сами подумайте, прежде чем говорить что-то подобное! Попробуйте прожить хотя бы пару лет на эти деньги. Что-то я сильно сомневаюсь, что Вы захотите такой эксперимент", - пишет Сергей Трушков.

"Как Вы считаете, Вы уже достойны получать зарплату в 9 тысяч рублей? Есть ли у Вас жизненный опыт? Может, Вы что-то из себя представляете?" - пишет другой пользователь.

"Коммуналка только в 5 тыс. рублей обходится, как человек на 9 тыс. должен существовать целый месяц? Остается по 4 тыс. в неделю, как?" - возмущен Михаил Авдеев.

Уроженка Барнаула Екатерина Четошникова в 2002 году с отличием окончила Барнаульский государственный педагогический институт по специальности «Педагог-психолог. Учитель английского языка». В 2007 году в Томском госуниверситете защитила кандидатскую диссертацию по теме «Эмоционально-ценностные основания рефлексивной оценки жизненного самоосуществления человека».

С 2008 года занимается вопросами молодежной политики и общественными инициативами молодежи. 26 ноября 2018 года Екатерина Четошникова назначена начальником управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края с временным исполнением обязанностей начальника управления спорта и молодежной политики Алтайского края, - сообщается на сайте Алтайского края.

Член Федерального экспертного совета по добровольчеству.