Алтайская чиновница возмущена желанием учителей зарабатывать больше 9 тыс.

В России своим заявлением о зарплатах учителей, которые хотят зарабатывать больше девяти тысяч рублей, отличилась чиновница на Алтае. Начальник управления политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова сравнила желание молодых учителей получать достойную зарплату, больше девяти тысяч рублей с желанием иметь автомобиль Mercedes.

Четошникова считает, что у молодых педагогов должны быть адекватные желания по поводу зарабатывания денег.

Жители этого российского региона рассказыают, что учителей не хватает. Одна из педагогов из Барнаула рассказала "АН", что из-за нехватки преподавателей им предлагают работать даже более, чем на две ставки.

Комментируя в интервью одному из региональных изданий информацию о том, что молодежь уезжает из края в поисках лучшей жизни и большей зарплаты, чиновница заявила, что "молодежи хочется всего и сразу, но должна быть адекватность во всем". "Завышенные требования – это не есть хорошо, дайте мне все и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу Mercedes. Адекватность должна быть во всем. Наша задача – работать с молодежью в этом вопросе", — заявила чиновница.

Для остановления оттока людей из региона представитель Алтайского правительства предложила "создавать условия и интегрировать ресурсы тех, кто работает с молодежью" и использовать специальные программы, - передает РИА Новости.

После того, как СМИ написали о выступлении этой чиновницы, она признала, что ее позиция сформирована на личном опыте, якобы она не всегда думала о зарплате, но стремилась к выполнению поставленных задач за счет упорства и знаний.