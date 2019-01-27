Опубликовано видео крушения Ту-22М3 на аэродроме в Мурманской области

В Сети опубликована видеозапись крушения сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 во время посадки на аэродроме в Мурманской области. Видео размещено на канале YouTube.

Летчик, выживший после крушения бомбардировщика Ту-22М3, доставлен в Москву

В результате крушения военного самолета погибли в минувший вторник три члена экипажа. Один член экипажа пострадал. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По данным Минобороны, самолет Ту-22М3 выполнял плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта и при попадании в снежный заряд совершил жесткую посадку.

На аэродроме работает комиссия Минобороны для установления всех обстоятельств инцидента. Военные следователи рассматривает все возможные версии крушения бомбардировщика, в том числе техническую неисправность самолета.

Попавший в аварию Ту-22М3 был произведен 33 года назад, в 2012 году прошел капитальный ремонт и в ближайшее время должна была пройти его модернизация.