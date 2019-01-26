Снегопад 26 января в Москве стал самым мощным за 68 лет

Сегодня на российскую столицу обрушился снегопад, который стал самым мощным за последние 68 лет, сообщают синоптики. Кроме того, он еще и долгий: снег в Москве будет идти вплоть до вторника.

За несколько часов с начала снегопада в Москве выпало 10 миллиметров осадков в эквиваленте воды, сообщили в Гидрометцентре. Сегодняшний снег побил рекорд, установленный 26 января 1999 года: тогда за день выпало 9,1 миллиметра осадков.

В воскресенье снегопад продолжится. Синоптики ожидают, что 27 января в Москве также может выпасть около 10 миллиметров осадков. Снежные осадки прекратятся лишь во вторник. После окончания снегопада в Москву придет потепление: по прогнозам специалистов метеорологической службы, температура поднимется до -3 градусов, сообщает «МК».