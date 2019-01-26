В Подмосковье сварили самый большой в мире холодец

В городе Павловский Посад Московской области прошел гастрономический фестиваль, на котором кулинары изготовили самый большой в мире холодец. Рекорд зафиксировали представители Книги Гиннесса.

Несмотря на холодную и снежную погоду, фестиваль «Русский холодец» собрал в Павловском Посаде сотни гостей со всего Подмосковья. Присутствовали на празднике и представители Книги рекордов Гиннесса. Они и зафиксировали рекорд: вес готового блюда составил 263 килограмма.

Документы на регистрацию холодца-рекордсмена отправлены в оргкомитет Книги рекордов Гиннесса. Царь-холодец также попал в рекорды Подмосковья. После взвешивания и фиксации рекорда отведать знатного холодца смогли все желающие, сообщает ТВ360.