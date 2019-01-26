Глава Россельхознадзора допустил переход части россиян на пищу из кузнечиков

Через несколько десятков лет часть жителей РФ, возможно, будет употреблять в пищу блюда из кузнечиков. Такое заявление в разговоре с представителями прессы сделал Сергей Данкверт, глава Россельхознадзора.

Согласно прогнозу чиновника, ставшего собеседником «Российской газеты», расслоение граждан по потреблению еды с течением времени будет только усиливаться. По словам Данкверта, через тридцать лет «кто-то, возможно, будет есть то, что сделано из кузнечиков». Руководитель ведомства оговорился, что пошутил, добавив при этом, что «все может быть».

Ранее сообщалось, что в Китае набирает все большую популярность «тараканий бизнес».