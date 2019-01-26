Чего ждать россиянам от законопроекта о платной регистрации телефонов

Совет Федерации подготовил законопроект, согласно которому все телефоны и устройства с выходом в интернет подлежат платной регистрации по Международному Идентификатору Мобильного Оборудования (IMEI). Устройства, купленные за рубежом и не прошедшие регистрацию в Российской Федерации, будут блокироваться провайдерами и операторами мобильной связи.

Также блокироваться через данный механизм будут и украденные мобильные устройства, планшеты или ноутбуки. Предполагается, что принятие данного закона сделает кражу подобных устройств бессмысленной.

Также, объясняют авторы законопроекта, эти меры помогут в любое время идентифицировать гаджеты, с помощью которых общаются террористы.

Как пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры», специалисты отмечают, что, благодаря этому закону, будет еще проще отслеживать перемещения и звонки граждан. Телефонные аппараты будут фиксироваться за конкретными физлицами-покупателями, и простая смена сим-карты в устройстве (на анонимную или, например, купленную на третье лицо) уже не сможет анонимизировать пользователя.