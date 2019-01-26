Специалист: Директор должен ответить за пожар в школе во Владивостоке

В средней школе №33, во Владивостоке произошел пожар. Это случилось в четверг, 23 января Прокуратура Приморского края нашла нарушения. Эвакуационный выход был закрыт на ключ.

«Конкретных ответственных лиц необходимо привлекать к уголовной ответственности и наказывать. Других вариантов просто нет. В данном случае, раз двери были заблокированы, несет полную юридическую ответственность руководитель образовательной организации», — сказал президент ассоциации «Школа без опасности» Сергей Саминский. Об этом сообщает НСН.

Также, как передает сайт Подмосковье сегодня, в деревне Зверково Дмитровского городского округа произошел пожар в частном доме.