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В московских аэропортах из-за снегопада отменено и задержано почти 50 рейсов

26 января 2019, 18:51 [ «Аргументы Недели» ]

В московских аэропортах из-за снегопада отменено и задержано почти 50 рейсов
Pixabay.com

Из-за обильного снегопада, обрушившегося сегодня на Москву, в столичных аэропортах отменено и задержано около полусотни пассажирских рейсов. Снегопад продолжится и в воскресенье, сообщает МЧС.

По данным сервиса «Яндекс. Расписания», в аэропорту Шереметьево задержано 22 рейса.

В аэропорту Внуково задержано шесть рейсов, отменен один рейс.

В аэропорту Домодедово задержано пять рейсов, отменено одиннадцать.

Данные о задержках и отменах рейсов предоставлены московскими аэропортами по состоянию на момент публикации.

МЧС по Московской области ранее распространил сообщение, что 26 января и в течение суток 27 января в Москве и области ожидается сильный снег, метель, усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.

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