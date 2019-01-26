Чиновница с Алтая высказалась о завышенных требованиях молодежи

Российские чиновники один за другим выдают «крылатые фразы», которые облетают весь рунет и вызывают неоднозначную реакцию в обществе. На сей раз высказалась Екатерина Четошникова из Алтайского края.

Екатерина Четошникова занимает пост начальника краевого управления молодежной политики и реализации программ общественного развития с ноября 2018 года. До этого она работала проректором по воспитательной работе в АлтГПУ и возглавляла региональный центр развития добровольчества. В общей сложности Екатерина Четошникова посвятила более десяти лет работе с молодежью и развитию волонтерского и добровольческого движения.

В интервью местному изданию Amic.ru ей был задан следующий вопрос: «Когда начинающий учитель получает девять тысяч рублей, его раздражают ваши схемы и программы. И он готов идти на баррикады. Как ему быть?»

«Завышенные требования – это не есть хорошо, дайте мне все и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу «Мерседес». Адекватность должна быть во всем. Наша задача – работать с молодежью в этом вопросе».

Позже Екатерина Четошникова пояснила свои слова: «Молодежи зачастую присущи завышенные требования. Мое мнение сформировалось исключительно на личном опыте. Так сложилось, что в моей жизни быстро и само собой все не получалось. Но если мы сделаем так, что нынешняя молодежь сможет себе позволить «Мерседес», значит, наша работа была эффективной», - цитирует РИА Новости.