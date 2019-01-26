Для выплавки отдельных составляющих Главного военного храма Воскресения Христова будет использовано стрелковое трофейное оружие времен Великой Отечественной войны – пистолеты Walther P38 и Parabellum P08, а также пулеметы MG42В, которые в настоящее время находятся на хранении на складах Вооруженных Сил. Никакой уникальности, исторической и военной ценности в них нет. Все стрелковое оружие пройдет обязательную процедуру «демилитаризации», а полученный металл вмонтируют в ступени Главного военного храма.









Главный военный храм Воскресения Христова в ознаменовании 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, возводимый на добровольные пожертвования, будет открыт в 2020 году в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот».









Создание Главного военного храма Воскресения Христова в ознаменовании 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне – яркий пример продолжения традиции возведения на Руси воинских православных храмов, олицетворяющих духовные и исторические ценности народа. Наряду с патриотизмом, любовью к своей Родине, важнейшей ценностью является глубокое уважение к подвигу защитников Отечества, отстоявших свободу и независимость России.









Главный военный храм станет центром воинской славы и всенародной памяти о павших воинах в годы самой кровопролитной войны в истории человечества. Он будет символизировать духовность русского воинства, поднимающего меч только для защиты своего Отечества.