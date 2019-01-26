В Черном море пятые сутки продолжают гореть танкеры «Канди» и «Маэстро»

В Черном море в районе Керченского пролива пятые сутки продолжается горение на танкерах «Канди» и «Маэстро», сообщили в пресс-службе Росморречфлота, пишут «Аргументы недели-Крым».

«Горение относительно небольшое, но оно есть. Процесс горения завершится, когда закончится топливо», — пояснил пресс-секретарь ведомства Алексей КРАВЧЕНКО «РИА Крым».

Отмечается, что пока неизвестно, куда будут отбуксированы танкеры под флагом Танзании после того, как судна будут потушены.

Напомним, 21 января в Керченском проливе случился пожар. Загорелись два судна – «Маэстро» и «Канди», которые шли под флагом Танзании. На борту обоих судов находились 32 человека, граждане Турции и Индии. ЧП произошло в процессе перекачки топлива с одного корабля на другой. В результате погибли 10 человек, были спасены 12, остальных еще не нашли. По факту гибели людей Следственный комитет возбудил уголовное дело.

На следующий день спасенных и погибших моряков доставили в торговый порт Керчи, откуда они были госпитализированы в керченскую больницу №1. 25 января выжившие моряки были выписаны из медучреждения.