За призывы присоединить Крым к РФ Жириновскому на Украине грозят тюрьмой

Генпрокуратура Украины обвиняет лидера партии ЛДПР Владимира ЖИРИНОВСКОГО в призывах присоединить Крым к РФ, за что политику может грозить тюремный срок, пишут «Аргументы недели-Крым».

Российского деятеля обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, пишет пресс-служба Генпрокуратуры Украины. Следствие установило, что 20 февраля 2014 года в прямом эфире одного из телеканалов и 23 февраля того же года на митинге ЖИРИНОВСКИЙ публично призывал к присоединению Крыма и юго-восточных украинских регионов к России. Затем, 28 февраля 2014 года, находясь в Симферополе и Севастополе, он призывал к незаконному изменению территориальных границ Украины.

Среди обвинений украинского ведомства упомянуто, что 20 марта 2014 года, будучи депутатом Госдумы РФ, ЖИРИНОВСКИЙ проголосовал за принятие федеральных законов о принятии в состав России республики Крым и Севастополя.

По упомянутым фактам 22 января 2019 года российскому политику инкриминировали преступление, наказанием за которое может стать тюремный срок от 7 до 12 лет.