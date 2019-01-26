Диетолог: К чему приводят переваренные макароны в школах

Следственный комитет обратил внимание на информацию о некачественном питании в одной из школ города Юрги Кемеровской области.

Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева рассказала, к каким последствиям это может привести, пишет НСН.

«К сожалению, 50% хронических заболеваний дети получают именно в школьные годы, которые сопровождают их всю жизнь. По сути, к окончанию учебного заведения сложно найти абсолютно здорового ребенка, который не имел бы никаких изменений по метаболическим процессам и другим системам и органам. Именно в школьные годы закладывается фундамент здоровья на всю перспективу жизни. Школа с ее ресурсами, родители и государство должны принять все меры для того, чтобы дети были здоровыми. Ведь они наше будущее, и каким оно будет, мы должны думать уже именно сейчас», — отметила эксперт.