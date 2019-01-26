Названы самые невыгодные женские профессии

Специалисты Австралийского бюро статистики (ABS) выяснили, в каких профессиональных сферах заработная плата у мужчин выше, чем у женщин. Об этом в субботу сообщает издание Daily Mail.

Первая невыгодная сфера для женщин - здравоохранение. Хотя женщин в этой области работает намного больше, платят им на 25% меньше, чем мужчинам на аналогичных должностях.

Сферы строительства и недвижимости с показателями разницы в 22 и 21% соответственно занимают вторую и третью строчки профессий, в которых доход женщины также ниже мужского.

Кроме того, заметный разрыв в заработной плате двух полов можно увидеть в области экономики (21%), в сфере информационных технологий (19%), а также в образовании (14%).

Самое низкое расхождение в процентном отношении оплаты труда на гендерном уровне оказалось в сферах гостиничного бизнеса, производства, а также на государственной службе.