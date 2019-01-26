Анонимность в сети исчезает, как с белых яблонь дым...

Очередная интересная идея возникла у наших законодателей. Речь идет о законопроекте, согласно которому все мобильные устройства с выходом в интернет будут регистрироваться платно.

Законопроект, подготовленный Советом Федерации, предполагает платную регистрацию мобильных телефонов и прочих устройств с выходом во всемирную сеть по Международному Идентификатору Мобильного Оборудования (IMEI). Законодатели обсуждают включение в список подлежащих платной регистрации устройств даже счетчики воды и электроэнергии. Незарегистрированные устройства будут блокироваться.

Законотворцы объясняют, что принятие этого документа сделает бессмысленными кражи мобильных устройств, а также позволит с легкостью идентифицировать устройства, используемые террористами для передачи информации.

Эксперты уточняют, что это еще один шаг в сторону устранения анонимности. Благодаря этому закону отслеживать звонки и перемещения граждан станет легче легкого, прогнозирует Телеграм-канал «Экономика цифровой эры».