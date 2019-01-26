Московских водителей призывают пользоваться сегодня общественным транспортом

Московских автомобилистов призывают в субботу, 26 января, пользоваться общественным транспортом. По словам специалистов, поездки на личных машинах по городу сегодня могут быть очень опасными.

В субботу в столице будет довольно пасмурно и снежно. Из-за этого видимость на трассах будет крайне плохой. Кроме того, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, вследствие чего автомобили лучше переставить подальше от деревьев и рекламных щитов.

Как отмечает ТАСС, этот день лучше провести дома с родными и стараться не выходить на улицу. Если же это невозможно, то следует быть максимально внимательными.