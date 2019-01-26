Пользователей Сети рассмешила "самая милая драка" кота и голубя. Видео появилось на сайте "Я плакал". На кадрах запечатлены голубь и рыжий кот, схлестнувшиеся в шутливом поединке.

Голубь расположился рядом с котом, некоторое время находясь на соседнем с ним кирпиче. В какой-то момент кот идет в атаку на птицу. Однако голубь, вопреки ожиданию, отвечает своему оппоненту.

Сперва кот толкнул пернатого, а затем попытался схватить за шею. Голубь стал клевать кота в ответ. Пользователи уверены, что звери являются друзьями. Конец противостояния остался за кадром.



