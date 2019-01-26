Стало известно, в каких российских регионах самый грязный воздух

Специалисты Минприроды провели исследование и выяснили, в каких российских регионах самый грязный воздух. Согласно последней информации, на первой строчке антирейтинга оказался Забайкальский край.

В ведомстве уточнили, что следом идут Республика Хакасия, Мурманская область, Красноярский край, Ленобласть, Москва и область, Сахалинская, Кемеровская, Волгоградская, а также Свердловская области.

Как уточняет RT, эти данные основаны на пробах атмосферного воздуха в 2017 году. Уровень загрязняющих веществ в них существенно превышал среднесуточную предельно допустимую концентрацию.

Ранее сообщалось, что наиболее благоприятная экологическая обстановка зафиксирована в Тамбовской области и Алтайском крае.