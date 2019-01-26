В ближайшие часы на Москву обрушится метель. Согласно последней информации синоптиков, снегопады начнутся в столице днем в субботу, 26 января, и будут наблюдаться вплоть до вечера завтрашнего дня.

Сегодня в городе будет облачно, местами на дорогах возникнет гололедица. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, передает ТАСС данные метеорологов.

Столбики термометров в Москве будут показывать минус 8-10 градусов, а в Подмосковье опустятся до минус 12 градусов.

Ранее синоптики сообщили, что в столичном регионе объявлен "желтый уровень" погодной опасности. Водителям советуют воздержаться от поездок на своих автомобилях.