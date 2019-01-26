Стоимость молока в России может увеличиться на 5–15%

Эксперты предупреждают, что в ближайшее время молоко на территории России может существенно подорожать. Предполагается, что стоимость данного продукта увеличится в магазинах на 5-15 процентов.

Увеличение цен на молоко специалисты связывают с ужесточением требований к маркировке на пакетах, передает утром в субботу, 26 января, издание "Известия".

Оказалось, что с середины января текущего года производители молока обязаны указывать на упаковке информацию о содержании растительных жиров. Эксперты полагают, что это в конечном итоге приведет к повышению стоимости вышеуказанного товара.