Угрозу вместо взятки получила министр из Якутии

Ирина Высоких, занимающая должность министра предпринимательства, торговли и туризма Якутии, отказалась от крупной взятки, после чего начала получать в свой адрес угрозы физической расправы.

Чиновнице предложил 200 тысяч рублей генеральный директор "Якутской ярмарки", сообщает Lenta.Ru. Взамен мужчина рассчитывал получить помощь в некоторых аспектах деятельности фирмы. Женщина заявила об этом в полицию, после чего глава компании был задержан с поличным.

После поимки мужчины Ирине Высоких стали поступать различные угрозы. "Мне начали говорить, что зря я все это сделала, что он из очень влиятельной семьи, что его дедушка прокурор, что мама много лет работала в прокуратуре. Говорили, что я за это отвечу, в том числе и физически", - рассказывает женщина.