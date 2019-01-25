Националистам закрыли двери в Бухенвальд

На территорию бывшего нацистского концлагеря Бухенвальд запретили проход представителям националистической партии "Альтернатива для Германии". Такое решение принял директор музейного комплекса Фолькахд Книгге.

Членам партии АдГ запретили участвовать в церемонии торжественного возложения венков в честь жертв Холокоста. Директор музея сказал, что вход на территорию Бухенвальда будет закрыт для них до тех пор, "пока они не дистанцируются от антидемократических, враждебных правам человека и ревизионистских позиций".

По большей части, причиной такого решения стали высказывания лидера местного отделения партии АдГ Бьорна Хёке, который в 2017 году окрестил мемориал Холокоста в Берлине «памятником стыду», а затем призвал Германию сделать «разворот на 180 градусов» в своем восприятии истории, сообщает Lenta.Ru. Как отмечает Книгге, никто из членов партии не выразил несогласия с высказываниями своего лидера.