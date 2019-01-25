Пользователи сети делятся историями о том, как правильно бездельничать на работе

Набирает популярность новый тренд, в котором люди рассуждают о том, как ничего не делать на рабочем месте и при этом не быть уволенным. Истории самые разные: от нелепых выходок до полного игнорирования рабочих обязанностей.

Публикация появилась на Reddit и за короткое время набрала почти 15 тысяч комментариев, сообщает Lenta.Ru. В них люди делятся личным опытом о том, как отлынивать от работы. По большей части обсуждается сон на рабочем месте и возможность набить карманы за счёт компании-работодателя. Но есть и довольно необычные рассказы.

К примеру, один из комментаторов рассказал о своём знакомом, который на работе занимался лишь тем, что по утрам открывал офис, а вечером закрывал его. Другой поведал историю о сотруднике, который изобразил на товаре не самого приличного рода рисунки прямо перед отправкой заказа клиенту. Художник-самоучка отделался отстранением от работы на несколько дней.