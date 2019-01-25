Специалисты назвали самые притягательные женские имена в России

Со временем меняется мода на фасоны и цвета одежды, аксессуары, гаджеты и даже на имена. Специалисты оценили самые распространенные женские имена и составили рейтинг самых чувственных.

Традиционно самыми распространенными женскими именами в России были: Елена, Ольга, Наталья, Екатерина, Анна и Татьяна. Но сейчас, судя по статистике, эти имена выходят из моды. Все чаще новорожденные девочки получают имена Софья, Алиса, Виктория, Анастасия, Полина, Александра, Елизавета, Варвара (данные по Москве за прошедший год).

Многие ассоциируют ласково звучащее имя с нежностью его обладательницы. Сексологи объяснили, в чем тут дело. Оказывается, значение имеют звуковые вибрации произносимого имени. Так, например, притягательность женского имени тем выше, чем больше в нем гласных звуков.

Имена, в которых есть буквы М и Л – самые чувственные, утверждают сексологи. По их мнению, буква С в женском имени символизирует спонтанность и страсть, а буква В обозначает наличие скрытых желаний у обладательницы имени. Открытые слоги с окончанием на -А и -О в имени являются признаком мощной притягательной энергетики. Таким образом, согласно звуковым вибрациям, рейтинг самых чувственных и загадочных женских имен возглавляют Людмила, Анна, Ева, Анжела, Юлия, пишет «Спид-инфо».