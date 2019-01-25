Орешкин: пик инфляции прошёл

Министр экономического развития Максим Орешкин рассказал на итоговой пресс-конференции в Давосе о динамике изменения финансового состояния в Российской Федерации.

Орешкин отметил, что в ближайшем будущем финансовые рынки будут развиваться стабильно, поскольку основной пик ускорения роста инфляции уже пройден и теперь пойдёт на спад. При этом министр подчеркнул, что ближе ко второму полугодию экономический рост начнёт ускорение, - сообщает РИА Новости.

Согласно официальным прогнозам министерства экономического развития, к концу текущего года инфляция в стране достигнет отметки в 4,3%. При этом рост цен возможен в пределах 5%.