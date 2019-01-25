Мусорный мешок по имени Виталий покинул улицы Краснодара

За два года, что Виталий пролежал на улице Головатого, местные жители настолько привыкли к странному соседу, что даже в шутку предлагали сделать его объектом культурного наследия.

Об огромном мешке с мусором по имени Виталий жители Краснодара узнали из Instagram. Виталик быстро обрёл популярность среди горожан. С ним делали селфи, украшали на праздники и даже поздравляли с новым годом. Местные острословы даже в шутку предложили сделать его охраняемым объектом или оформить над мешком опекунство, передаёт РИА Новости.

Но всему рано или поздно приходит конец. Для Виталия он настал в пятницу, 25 января, когда коммунальные службы Краснодара всё-таки убрали знаменитый мусорный мешок с городской улицы.