Мусорный мешок по имени Виталий покинул улицы Краснодара
25 января 2019, 19:00 [ «Аргументы Недели» ]
За два года, что Виталий пролежал на улице Головатого, местные жители настолько привыкли к странному соседу, что даже в шутку предлагали сделать его объектом культурного наследия.
Об огромном мешке с мусором по имени Виталий жители Краснодара узнали из Instagram. Виталик быстро обрёл популярность среди горожан. С ним делали селфи, украшали на праздники и даже поздравляли с новым годом. Местные острословы даже в шутку предложили сделать его охраняемым объектом или оформить над мешком опекунство, передаёт РИА Новости.
Но всему рано или поздно приходит конец. Для Виталия он настал в пятницу, 25 января, когда коммунальные службы Краснодара всё-таки убрали знаменитый мусорный мешок с городской улицы.